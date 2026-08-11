Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο πρώτο παιχνίδι με τη δυναμική του φαβορί, χωρίς όμως να καταφέρει να τη μετατρέψει σε αποτέλεσμα. Η υπεροχή του καρποφόρησε στο 21’, όταν ο Γιάγκουσιτς με όμορφη κεφαλιά έδωσε προβάδισμα στους «πράσινους».

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε μετά την ισοφάριση. Ο Παναθηναϊκός έχασε την ένταση που είχε στο ξεκίνημα και εμφάνισε ξανά αδυναμίες στις αμυντικές μεταβάσεις, αλλά και στις στατικές φάσεις. H προσαρμογή στις απαιτήσεις του νέου προπονητή χρειάζεται χρόνο, όμως στα ευρωπαϊκά προκριματικά τα περιθώρια είναι περιορισμένα. Ένας αποκλεισμός θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα σε αγωνιστικό και όχι μόνο επίπεδο. Ο Τσάπρας, βασικός δεξιός μπακ, θα απουσιάσει λόγω καρτών. Για τη θέση του υποψήφιοι είναι οι Κάτρης και Πελίστρι. Ο Τεττέη έχει ξεπεράσει τη λοιμώδη μονοπυρήνωση και βρίσκεται ξανά στη διάθεση της ομάδας. Ο Λιβάι Γκαρσία αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του, ενώ στην αποστολή επιστρέφει έπειτα από αρκετό διάστημα και ο Ντέσερς. Σύμμαχος και ο κόσμος, αφού οι οπαδοί του Παναθηναϊκού θα είναι αρκετοί περισσότεροι από αυτούς της ΤΣΣΚΑ.

Από την άλλη πλευρά, η ΤΣΣΚΑ 1948 παρότι κινήθηκε σε πιο παθητικό πλάνο και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με μόλις 32% κατοχή, κατάφερε να καταγράψει 19 τελικές προσπάθειες και 20 ενέργειες στην αντίπαλη περιοχή.

Η μέχρι τώρα πορεία της στο βουλγαρικό πρωτάθλημα επιβεβαιώνει την καλή αγωνιστική της κατάσταση. Μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές έχει συγκεντρώσει 10 βαθμούς, με απολογισμό τρεις νίκες και μία ισοπαλία.

Στο τελευταίο της παιχνίδι, το Σάββατο, επικράτησε 3-1 εκτός έδρας της Λοκομοτίβ Σόφιας, παρότι ο προπονητής της προχώρησε σε έντεκα αλλαγές σε σχέση με την αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δεν προέκυψε κάποιο νέο πρόβλημα για την ΤΣΣΚΑ 1948 ενόψει της ρεβάνς. Ο Σάσο Αλεξάντροφ έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του.

Η διαχείριση του ρόστερ στο πρωτάθλημα ήταν προσεκτική, καθώς οι περισσότεροι βασικοί πήραν ανάσες στο σαββατιάτικο παιχνίδι. Όσοι χρησιμοποιήθηκαν, αγωνίστηκαν μετά το 60ό λεπτό.