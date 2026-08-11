Καθόλου ενθαρρυντική ήταν η εικόνα του Ολυμπιακού στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν στο 0-0 με τη Ναϊμέγκεν και δυσκολεύτηκαν σημαντικά να δημιουργήσουν ουσιαστικές ευκαιρίες απέναντι σε μια ομάδα που ακόμη και στην εξαιρετική περσινή της σεζόν παρουσίαζε αμυντικές αδυναμίες.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε να στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στο περσινό ρόστερ.

Ο Ολυμπιακός έφτασε στην αντίπαλη περιοχή περίπου τις διπλάσιες φορές σε σχέση με τη Ναϊμέγκεν, χωρίς όμως να μετατρέψει αυτή την υπεροχή σε πραγματική απειλή. Ενδεικτικό είναι πως ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 11 προσπάθειες για γκολ και μόλις 0.59 xG. Η συμμετοχή στο Γιουρόπα Λιγκ είναι ήδη εξασφαλισμένη, ωστόσο ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί σαφώς καλύτερη αγωνιστική εικόνα εφόσον θέλει να εξασφαλίσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θέση στη League Phase του Champions League. Επιστρέφει ο Σαντιάγο Έσε, ο οποίος απουσίασε από την πρώτη αναμέτρηση, ενώ διαθέσιμος είναι και ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Ο Γιώργος Μασούρας θα συνεχίσει την καριέρα του στη NEOM της Σαουδικής Αραβίας, ενώ παρελθόν αποτελεί και ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος μετακινήθηκε στη Ρίβερ Πλέιτ.

Η Ναϊμέγκεν ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο την παρουσία της στη νέα σεζόν της Eredivisie, γνωρίζοντας εντός έδρας ήττα με 1-2 από την Τέλσταρ. Στο πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ απέσπασε ισοπαλία χωρίς γκολ στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό, παραμένοντας έτσι στο παιχνίδι της πρόκρισης. Η αμυντική της παρουσία, η οποία συνήθως αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματά της, ήταν αυτή τη φορά ιδιαίτερα αποτελεσματική και κράτησε σχετικά εύκολα το μηδέν.

Ολοκληρώθηκε παράλληλα η μεταγραφή του μέσου Σάνο στην Αϊντχόφεν έναντι 12 εκατ. ευρώ, αποτελώντας τη δεύτερη σημαντική απώλεια του ρόστερ. Ο έμπειρος στόπερ Νάουτινκ ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι διαθέσιμος. Αμφίβολος παραμένει ο βασικός κεντρικός αμυντικός Σάντλερ, με τις πιθανότητες πάντως να είναι υπέρ του.