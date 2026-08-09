Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη Ντόρτμουντ πετυχαίνοντας γκολάρα στη φιλική νίκη με 3-2 επί της Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη και τα αγγλικά ΜΜΕ τον αποθεώνουν.

Ο 18χρονος διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός είναι παίκτης των Βεστφαλών εδώ και λίγες μέρες και φρόντισε να… συστηθεί στους οπαδούς τους με ένα πανέμορφο γκολ στο φιλικό παιχνίδι με τους «κανονιέρηδες».

Ο Καρέτσας ήταν αυτός που έκανε το 0-2 στο 29′ με υπέροχο πλασέ με το αριστερό και τα αγγλικά ΜΜΕ δεν άργησαν να τον αποθεώσουν, με το Sky Sports να τον χαρακτηρίζει «διαμάντι».

«Τι εκτέλεση! Αυτό το παιδί μοιάζει με διαμάντι. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κατέβηκε από τη δεξιά πλευρά και εκτέλεσε στο παράθυρο της εστίας της Αρσεναλ. Ο Ελληνας έφηβος ανακοίνωσε τον εαυτό του στην Ντόρτμουντ, την εβδομάδα που υπέγραψε για τη γερμανική ομάδα. Ακόμη περισσότερα αμυντικά προβλήματα για την Αρσεναλ, 12 ημέρες πριν την έναρξη της Premier League», ανέφερε στην περιγραφή της φάσης του γκολ του Έλληνα άσου.