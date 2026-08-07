Το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας μπαίνει ξανά σε διαδικασία διαγωνισμού, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ενέκρινε τη σύναψη της αρχικής σύμβασης.

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του ΣΕΦ, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν άναψε το «πράσινο φως» για την υπογραφή της σύμβασης του πρώτου διαγωνισμού, οδηγώντας στην επαναπροκήρυξή του.

Η αρχική διαγωνιστική διαδικασία είχε ξεκινήσει στις 4 Μαΐου, με την ΤΕΚΑΛ να αναδεικνύεται μειοδότρια και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να προχωρά στην κατακύρωση του έργου στις 5 Ιουνίου. Ωστόσο, κατά τον προσυμβατικό έλεγχο, το Ε’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντόπισε παραλείψεις στη διαδικασία ανάθεσης, με αποτέλεσμα να μην εγκριθεί η σύμβαση.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το ΤΕΕ προχώρησε στη διακοπή της αρχικής διαδικασίας και στην επαναπροκήρυξη του έργου. Ο νέος διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου στα γραφεία του ΤΕΕ, ενώ την Πέμπτη (6/8) πραγματοποιήθηκε η αποσφράγιση των προσφορών.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 24,8 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι το ΤΕΕ έχει αναλάβει τη διενέργεια του διαγωνισμού, βάσει της σχετικής προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει με το ΣΕΦ και έχει εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.