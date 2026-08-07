Ακόμη ένα φιλικό, ακόμη μία στιγμή που ο Χρήστος Τζόλης αφήνει το αποτύπωμά του. Ο Έλληνας άσος συνεχίζει να δείχνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, προσθέτοντας μία ακόμη δημιουργική παρουσία στο ενεργητικό του, αυτή τη φορά απέναντι στην Μπέτις, στην ήττα της Άρσεναλ με 3-1.

Μετά την ασίστ κόντρα στην ΜΚ Ντονς και το εντυπωσιακό γκολ απέναντι στην Τζιρόνα, ο διεθνής εξτρέμ βρήκε ξανά τρόπο να συνεισφέρει στο επιθετικό κομμάτι. Ο Τζόλης ξεκίνησε βασικός, αγωνίστηκε μέχρι το δεύτερο ημίχρονο και αντικαταστάθηκε από τον Μαρτινέλι, όμως πρόλαβε να αφήσει τη δική του «υπογραφή» στο παιχνίδι.

Στο 32ο λεπτό, από την εκτέλεση κόρνερ που ανέλαβε, έστειλε την μπάλα με εξαιρετικά φάλτσα στην καρδιά της περιοχής, δημιουργώντας τις ιδανικές προϋποθέσεις για τον Ινκαπιέ να μειώσει προσωρινά σε 2-1. Η σέντρα του Έλληνα εξτρέμ ήταν τόσο δύσκολη στην αντιμετώπισή της, που ο τερματοφύλακας της Μπέτις, Άλβαρο Βαγιές, δεν κατάφερε να αντιδράσει σωστά.

Η Άρσεναλ βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα μέσα από μία από τις πιο δυνατές της σταθερές φάσεις, τα στημένα, τα οποία αποτέλεσαν σημαντικό όπλο στην πορεία της προς την κατάκτηση της Premier League.