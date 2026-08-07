Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ απέναντι στην Άντερλεχτ, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε από το γκολ των Βέλγων μόλις στα 17 δευτερόλεπτα.

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν τη μεγάλη ευκαιρία να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα στο πρώτο ημίχρονο, όμως ο Κούσμανς απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι του Μιχαηλίδη, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Αλέσιο Λίσι ρωτήθηκε για την επιλογή του εκτελεστή και ξεκαθάρισε πως ο Έλληνας αμυντικός ήταν η μοναδική διαθέσιμη επιλογή από όσους βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο.

«Είχαμε δουλέψει τα πέναλτι στις προπονήσεις. Ήταν το πρώτο πέναλτι που κερδίσαμε σε επίσημο παιχνίδι. Ο Μιχαηλίδης ήταν ο πρώτος και μοναδικός εκτελεστής που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο γήπεδο. Υπήρχαν κι άλλοι παίκτες που εκτελούν πέναλτι, αλλά ήταν στον πάγκο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής του ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου.