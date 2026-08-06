Ένα νέο όνομα προστέθηκε στη μεταγραφική ατζέντα της ΑΕΚ, καθώς ισπανικό δημοσίευμα συνδέει την Ένωση με τον Κέρβιν Αριάγκα της Λεβάντε.

Όπως αναφέρεται, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται ανάμεσα στους συλλόγους που εξετάζουν την περίπτωση του 28χρονου μέσου, με τη

να αποτελεί τον βασικό ανταγωνιστή για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Λεβάντε έχει ήδη απαντήσει αρνητικά στις πρώτες προτάσεις που έφτασαν για τον ποδοσφαιριστή και περιμένει νέες, βελτιωμένες προσφορές για τον διεθνή άσο από την Ονδούρα.

Ο Αριάγκα διαθέτει ύψος 1,91 μ. και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού χαφ, ενώ μπορεί να καλύψει και ρόλο στο κέντρο της άμυνας. Με την εθνική ομάδα της Ονδούρας έχει καταγράψει 43 συμμετοχές και τέσσερα γκολ, ενώ την περσινή σεζόν είχε ενεργή παρουσία στη Λεβάντε, μετρώντας 28 εμφανίσεις, τρία τέρματα και τρεις ασίστ.

Η ισπανική ομάδα απέκτησε τον παίκτη το καλοκαίρι του 2025 από την Παρτιζάν έναντι 500.000 ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028.

Αξίζει να σημειωθεί πως το όνομα του Αριάγκα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν ελληνική ομάδα, καθώς τον περασμένο χειμώνα ο Παναθηναϊκός είχε εξετάσει την περίπτωσή του.