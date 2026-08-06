Αναστάτωση έχει προκαλέσει στους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης η κίνηση του Βινίσιους Τζούνιορ να διαγράψει όλες τις φωτογραφίες του από τον λογαριασμό του στο Instagram, την ώρα που το μέλλον του στον σύλλογο παραμένει αβέβαιο.

Ο Βραζιλιάνος άσος αφαίρεσε από τα social media όλες τις αναρτήσεις του, τόσο εκείνες στις οποίες εμφανιζόταν με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης όσο και αυτές με το εθνόσημο της Βραζιλίας. Η απόφαση αυτή, χωρίς να έχει γίνει γνωστή κάποια εξήγηση, προκάλεσε έντονο προβληματισμό στους οπαδούς των «μερένχες».

Η χρονική στιγμή της κίνησης θεωρείται ιδιαίτερη, καθώς αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται κρίσιμη για το μέλλον του ποδοσφαιριστή. Ο Βινίσιους βρέθηκε την Τετάρτη (5/8) στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, συνεχίζοντας την προετοιμασία του, ενώ παράλληλα αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με την παραμονή του.

Οι φίλοι της Ρεάλ παρακολουθούν με αγωνία την υπόθεση, καθώς μέχρι πρόσφατα υπήρχε η εκτίμηση ότι ο Βραζιλιάνος βρισκόταν κοντά στην παραμονή του στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Παρότι μια τέτοια κίνηση στα social media μπορεί να σχετίζεται και με εμπορικούς λόγους, το timing έχει δημιουργήσει ερωτήματα.

Το συμβόλαιο του Βινίσιους με τη Ρεάλ ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2027, γεγονός που σημαίνει ότι το φετινό καλοκαίρι αποτελεί κομβική περίοδο για την υπόθεση. Την ίδια στιγμή, η Άρσεναλ φέρεται να έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκησή του, με τις εξελίξεις να αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον.