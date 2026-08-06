Ο Παναθηναϊκός δεν εκμεταλλεύτηκε την έδρα του απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948, καθώς το 1-1 στο ΟΑΚΑ άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς για την πρόκριση στα play off του Conference League.

Παρά την ισοπαλία, οι «πράσινοι» εξακολουθούν να έχουν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση. Ωστόσο, ο κόουτς, Νίστρουπ καλείται να διαχειριστεί ακόμη μία σημαντική απουσία, καθώς ο Τσάπρας συμπλήρωσε κάρτες στο πρώτο παιχνίδι και θα εκτίσει ποινή στη ρεβάνς.

Η απουσία του προστίθεται σε ένα ήδη μεγάλο απουσιολόγιο. Εκτός μάχης παραμένει ο Ίνγκι Ίνγκασον, ο οποίος έχει τεθεί νοκ άουτ για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου, ενώ ο Παύλος Παντελίδης θα επιστρέψει στη δράση το 2027 μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Παράλληλα, ο Ντάβιντε Καλάμπρια συνεχίζει την αποθεραπεία του και υπολογίζεται να ανεβάσει ρυθμούς προς τα τέλη του μήνα, ενώ ο Βίκτορ Κρίστιανσεν δεν είναι ακόμη έτοιμος, με τον προπονητή του Παναθηναϊκού να εκτιμά ότι θα χρειαστεί ακόμη δύο με τρεις εβδομάδες.

Ερωτηματικό εξακολουθεί να αποτελεί και η κατάσταση του Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος ταλαιπωρείται από λοιμώδη μονοπυρήνωση και συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες να προλάβει τη ρεβάνς.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει για το καθοριστικό παιχνίδι έχοντας ήδη πέντε σημαντικές απουσίες από το βασικό του ροτέισον, ενώ η συμμετοχή ακόμη ενός ποδοσφαιριστή παραμένει αμφίβολη.