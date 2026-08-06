Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε μέσω Instagram ένα μικρό μέρος της εντυπωσιακής συλλογής αυτοκινήτων που διαθέτει, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το γκαράζ του, όπου ποζάρει ανάμεσα σε μερικά από τα πιο ακριβά και σπάνια μοντέλα του κόσμου.

Ο Πορτογάλος σταρ, που φημολογείται ότι έχει στην κατοχή του περισσότερα από 40 πολυτελή οχήματα, συνόδευσε την ανάρτησή του με τη λιτή φράση «Τα παιχνίδια μου», προσθέτοντας το emoji ενός πυραύλου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, στις εικόνες ξεχωρίζουν αρκετές Ferrari. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Purosangue, με εκτιμώμενη αξία γύρω στις 360.000 ευρώ, η συλλεκτική 599 GTO που ξεπερνά τις 580.000 ευρώ, η SP3 Daytona, η οποία αγγίζει τα 2 εκατ. ευρώ, αλλά και η εξαιρετικά σπάνια Monza SP1, της οποίας η αξία σε δημοπρασίες έχει προσεγγίσει τα 2,62 εκατ. ευρώ.

Η συλλογή του περιλαμβάνει ακόμη δύο μοντέλα της Bugatti. Πρόκειται για τη Veyron, αξίας περίπου 2,31 εκατ. ευρώ, καθώς και την ιδιαίτερα δυσεύρετη Centodieci, ένα hypercar περιορισμένης παραγωγής, αφού κατασκευάστηκαν μόλις δέκα αντίτυπα παγκοσμίως.

Ανάμεσα στα οχήματα που παρουσίασε βρίσκονται επίσης η McLaren Speedtail, η τιμή της οποίας μπορεί να φτάσει τα 2,42 εκατ. ευρώ, αλλά και η Mercedes-AMG One, ένα υβριδικό hypercar τεχνολογίας Formula 1, με αξία που υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν, ο Ρονάλντο είχε παραδεχθεί πως ούτε ο ίδιος γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των αυτοκινήτων που διαθέτει. «Αν έπρεπε να μαντέψω, θα έλεγα 40 ή 41. Ειλικρινά δεν είμαι σίγουρος. Οι Bugatti είναι οι αγαπημένες μου, ανήκουν σε άλλη κατηγορία», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος είχε αποκαλύψει ακόμη ότι απέκτησε μία Bugatti Tourbillon, αξίας περίπου 3,69 εκατ. ευρώ, αντιμετωπίζοντάς την κυρίως ως επενδυτική κίνηση.

Στο προσωπικό του γκαράζ βρίσκονται επίσης μία Mercedes G-Wagon Brabus, την οποία του χάρισε η σύντροφός του Τζορτζίνα Ροντρίγκες, μία Mercedes-Benz S65 AMG, μία McLaren MP4-12C σε πορτοκαλί απόχρωση και μία Lamborghini Aventador, με συνολική αξία αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

Μετά την επιστροφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2021, πρόσθεσε στη συλλογή του και μία Bentley Flying Spur, την οποία χρησιμοποιούσε κατά την παραμονή του στην Αγγλία. Αργότερα απέκτησε και μία Aston Martin DBS Superleggera Convertible, εξοπλισμένη με V12 κινητήρα 5,2 λίτρων twin-turbo, απόδοσης 715 ίππων.

Το γκαράζ του Ρονάλντο συμπληρώνουν ακόμη μία Bentley Continental GT, μία Lamborghini Urus και μία Chevrolet Camaro, την οποία προτιμά κυρίως για τις οικογενειακές μετακινήσεις.