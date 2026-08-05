Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Ζοάο Φονσέκα και αποκλείστηκε στον 2ο γύρο του τουρνουά στο Μόντρεαλ.

Ο Έλληνας τενίστας δεν μπήκε καλά στον αγώνα καθώς δέχθηκε από νωρίς break και έμεινε πίσω με 2-0, απάντησε με το ίδιο νόμισμα όμως ισοφαρίζοντας 2-2 και από εκεί και πέρα οι δύο αντίπαλοι κράτησαν το σερβίς τους και έφτασαν ως το tie break.

Εκεί, ο Φονσέκα ήταν πιο ψύχραιμος και έκανε το 1-0, ενώ μπήκε καλύτερα και στο δεύτερο σετ, κάνοντας και πάλι break από νωρίς. Αμέσως μετά κράτησε το σερβίς του για το 3-1, ο Τσιτσιπάς όμως κατάφερε στη συνέχεια να κάνει break και να ισοφαρίσει σε 5-5.

Αμέσως μετά, όμως, δέχθηκε νέο break και έμεινε πίσω με 6-5, με τον Φονσέκα να σερβίρει στη συνέχεια για το 7-5, κάνοντας το 2-0 και παίρνοντας την πρόκριση για τον επόμενο γύρο του τουρνουά.

Τα σετ: 7-6, 7-5