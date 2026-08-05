Ο Δημήτρης Γιαννούλης προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και είναι έτοιμος, πλέον, να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Ο 30χρονος αριστερός μπακ ήταν ο μεγάλος μεταγραφικός στόχος του «δικεφάλου του βορρά», με τον ίδιο να εκφράζει από την πρώτη στιγμή την επιθυμία του να επιστρέψει και να βοηθάει, με τον τρόπο του, ώστε να υπάρξει συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ.

Οι Γερμανοί, τελικά, είπαν το «ναι» στην πρόταση ύψους 4 εκατ. ευρώ που έκανε ο ΠΑΟΚ και το απόγευμα της Τετάρτης (5/8) ο Γιαννούλης προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί η μεγάλη επιστροφή του στην αγαπημένη του ομάδα.

Το μόνο που απομένει, πλέον, είναι να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του, για να φορέσει ξανά τα ασπρόμαυρα και να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι.