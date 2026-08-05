Ο Γιαν Ντιομαντέ θα γίνει, όπως όλα δείχνουν, η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς υπάρχει συμφωνία με τη Λειψία για ένα ποσό που μπορεί να φτάσει και στα 140 εκατ. ευρώ.

Η «βασίλισσα», με τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο, προετοιμάζεται ενόψει της νέας σεζόν και είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας της, καθώς τα βρήκε με τη Λειψία για τον Ντιομαντέ.

Ο 19χρονος εξτρέμ αποτέλεσε στόχο και των Λίβερπουλ και Παρί Σεν Ζερμέν, όπως όλα δείχνουν όμως η Ρεάλ θα είναι αυτή που θα τον αποκτήσει, με το γερμανικό Sky Sports να τονίζει σε σχετικό ρεπορτάζ πως απομένουν πλέον τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Η Λειψία είπε το «ναι» στη Ρεάλ για 125 εκατ. ευρώ και από εκεί και πέρα προβλέπονται άλλα 15 εκατ. ευρώ σε μπόνους αν επιτευχθούν συγκεκριμένες ατομικές και ομαδικές επιδόσεις.

Ο Ντιομαντέ θα γίνει, έτσι, η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, σπάζοντας το ρεκόρ του Εντέν Αζάρ, για την απόκτηση του οποίου είχαν δοθεί 115 εκατ. ευρώ.