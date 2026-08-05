Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Κέβιν Ντουράντ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τονίζοντας πως θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών, αν το ήθελε.
Οι δυο τους έχουν μονομαχήσει πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια στο NBA και προφανώς υπάρχει αλληλοσεβασμός, με τον Ντουράντ να ξεχωρίζει τον Αντετοκούνμπο ως τον αγαπημένο του παίκτη στο NBA, λέγοντας πως θα μπορούσε να είναι ακόμη και ο… GOAT.
«Ο Greek Freak είναι μάλλον ο παίκτης που απολαμβάνω περισσότερο να παρακολουθώ. Πιστεύω ότι ο Greek Freak είναι μια πραγματική δύναμη της φύσης και δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Όσο για τις προοπτικές του, θα μπορούσε να γίνει ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών, αν το ήθελε πραγματικά. Είναι εντυπωσιακό και κάπως τρομακτικό να το σκέφτεσαι, αλλά είναι με διαφορά ο αγαπημένος μου παίκτης για να τον βλέπω να αγωνίζεται», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Ντουράντ, ένας από τους καλύτερους σκόρερ όλων των εποχών, είναι ο ηγέτης των Χιούστον Ρόκετς, ενώ ο Αντετοκούνμπο κάνει ένα νέο ξεκίνημα με τους Μαϊάμι Χιτ, μετά την αποχώρησή του από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.
Kevin Durant says Giannis Antetokounmpo is his favorite player to watch in the NBA:— Heat Central (@TheHeatCentral) August 5, 2026
“Greek Freak probably the number 1 guy I like to watch. — Greek Freak I think is a force and I’ve never seen anything like him. His ceiling, he could be the best player to ever play if he really… pic.twitter.com/Ymsm8DBesg