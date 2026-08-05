Οι αλλαγές στην εθνική Ιταλίας συνεχίζονται, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας να ανακοινώνει ότι ο Τζανφράνκο Τζόλα θα είναι πλέον υπεύθυνος για τα προγράμματα των αναπτυξιακών ομάδων της «σκουάντρα ατζούρα».

Δέκα χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής επιστρέφει στην εθνική ομάδα της χώρας του, στο πλαίσιο του νέου ξεκινήματος που γίνεται με τον Τζοβάνι Μαλαγκό στην προεδρία της ομοσπονδίας και με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι ως προπονητή.

Όπως ανακοίνωσε η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, ο Τζόλα θα είναι πλέον ο υπεύθυνος για τα προγράμματα των αναπτυξιακών ομάδων της «σκουάντρα ατζούρα», με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος για τα νέα καθήκοντά του.

«Ευχαριστώ τον Πρόεδρο που με επέλεξε για αυτόν τον ρόλο, κάτι που καταδεικνύει την αξία του έργου που εκτελείται στη Lega Pro με την εσωτερική δομή, τους συλλόγους και τη διοίκηση της οποίας είμαι μέρος. Θέτω τον εαυτό μου στην υπηρεσία του κινήματος των Ατζούρι με ικανοποίηση, ενθουσιασμό και αίσθημα καθήκοντος, με στόχο ιδιαίτερα την ανάπτυξη και την ανάπτυξη νέων ιταλικών ταλέντων», ήταν τα λόγια του.