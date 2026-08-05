Ο Εργκίν Αταμάν απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα και βίντεο που κυκλοφορεί τον δείχνει να σπάει πιάτα ακόμη και στο κεφάλι του, σε γνωστό εστιατόριο της Σύμης.

Ο Τούρκος προπονητής αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό μετά το τέλος της περασμένης σεζόν, αυτό όμως δεν τον έχει επηρεάσει ψυχολογικά. Αντιθέτως, απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στη χώρα μας.

Ο Αταμάν βρίσκεται στη Σύμη και βίντεο που κυκλοφορεί στα social media τον δείχνει να περνάει πάρα πολύ καλά, καθώς σπάει πιάτα σε γνωστό εστιατόριο του νησιού, κάνοντας μάλιστα πως… λιποθυμάει, όταν έσπασε και ένα στο κεφάλι του.