Με την Εθνική ομάδα να παίρνει την 5η θέση στο ακροβατικό ολοκληρώθηκε η παρουσία της Ελλάδας στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, εξασφαλίζοντας την 3η θέση στον πίνακα των μεταλλίων.

Οι Μαρίζα Αμεράλη, Θάλεια Δαμπάλη, Όλγα Ιμβριώτη, Ισμήνη Καραβασίλη, Σοφία Μαλκογεώργου, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή και ο Στέλιος Κουκουσέλης-Φούσκης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έκαναν μία αρκετά καλή εμφάνιση και συγκέντρωσαν 206.8142 βαθμούς, μένοντας όμως σχετικά μακριά από τις θέσεις του βάθρου.

Η ομάδα των ουδέτερων αθλητριών από τη Ρωσία έκανε το «3Χ3» στα ομαδικά αγωνίσματα, καθώς πρώτευσε με 244.8221 βαθμούς, λίγο μπροστά από την Ισπανία που ακολούθησε με 242.2428β. Την τρίτη θέση πήρε η Ιταλία με 219.2545 βαθμούς, αφήνοντας τέταρτη την Ουκρανία, που έμεινε χωρίς μετάλλιο στη φετινή διοργάνωση.

Με το σημερινό τελικό, ολοκληρώθηκαν τα αγωνίσματα καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, όπου η Ελλάδα βρέθηκε στην τρίτη θέση του πίνακα μεταλλίων, χάρη στα χρυσά μετάλλια που κατέκτησαν οι αδελφές Άννα-Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή στα δύο προγράμματα του ντουέτου (ελεύθερο και τεχνικό).

Η «γαλανόλευκη» συγκομιδή θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, αλλά η Βασιλική Αλεξανδρή δεν βρέθηκε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και δεν μπόρεσε να διεκδικήσει μετάλλια στο σόλο, ενώ στα ομαδικά η εικόνα της νεανικής εθνικής ήταν ελπιδοφόρα, αλλά όχι αρκετή για να την ανεβάσει στο βάθρο.