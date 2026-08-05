Την άμεση παραίτηση του Τζάνι Ινφαντίνο από τη θέση του προέδρου της FIFA ζήτησε μέσω ανάρτησής του στα social media ο Λουίς Φίγκο, λέγοντας πως «είναι πολύ αργά για να σώσει την αξιοπρέπειά του, αλλά δεν είναι πολύ αργά για να σωθεί το ποδόσφαιρο».

Μπορεί η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία να απέσυρε το σχέδιό της για πώληση μέρους των μετοχών του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές, αυτό όμως δεν σημαίνει πως έχει ηρεμήσει η κατάσταση γύρω από τον πρόεδρό της.

Καθημερινά ο Ινφαντίνο δέχεται επιθέσεις είτε από παράγοντες ομοσπονδιών, είτε από τα ΜΜΕ είτε από παλιές μεγάλες δόξες του ποδοσφαίρου και ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Φίγκο, ο παλαίμαχος άσος των Σπόρτινγκ, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Ίντερ, ο οποίος σε ανάρτησή του στα social media αναφέρει τα εξής…

«Σήμερα, ενώνοντας τη φωνή μου με άλλους από τον κόσμο του ποδοσφαίρου, καλώ τον Τζάνι Ινφαντίνο να παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου της FIFA.

Ο Ινφαντίνο έχει απαξιώσει το αξίωμα που υποσχέθηκε να αναδείξει. Έχει πει ψέματα, έχει εξαπατήσει και έχει προσπαθήσει να εξυπηρετήσει τα προσωπικά του συμφέροντα εις βάρος του αθλήματος που καλείται να υπηρετήσει.

Έχει χάσει την υποστήριξη του ανώτερου προσωπικού του, των πιο στενών συμβούλων του, της συντριπτικής πλειοψηφίας των ανθρώπων που αφιερώνουν τη ζωή τους σε αυτό το άθλημα και ακόμη και, όπως φαίνεται, του νικητή του Βραβείου Ειρήνης της FIFA.

Είναι πολύ αργά για να σώσει την αξιοπρέπειά του, αλλά δεν είναι πολύ αργά για να σωθεί το ποδόσφαιρο. Πρέπει να φύγει. Τώρα».