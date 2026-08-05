Στον Τόμας Γουόκαπ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Νεμάνια Νέντοβιτς σε συνέντευξη που παραχώρησε, σχολιάζοντας τις μονομαχίες τους στα ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.

Ο Σέρβος γκαρντ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στον Ερυθρό Αστέρα, μίλησε στο «Kole Point Playbook Podcast» για διάφορα θέματα και ανάμεσα σε αυτά ήταν και οι μάχες του με τον Γουόκαπ, όταν ο ίδιος ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού.

«Στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας σκόραρα 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και έβαλαν πάνω μου τον Γουόκαπ για να με δυσκολέψει. Ναι, είναι από τους πιο… βρώμικους παίκτες στη EuroLeague, αλλά είναι τόσο καλό παιδί εκτός γηπέδου που απλά δεν μπορείς να θυμώσεις μαζί του», είπε αρχικά ο Νέντοβιτς και συνέχισε.

«Εκτός παρκέ είναι εξαιρετικός χαρακτήρας. Χαιρετάει πάντα τους πάντες με χαμόγελο και αναγνωρίζω ότι πάνω σε αυτή τη σκληράδα και την αμυντική του προσήλωση έχει χτίσει ολόκληρη την καριέρα του».