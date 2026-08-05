Επιμένει στα ίδια

Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ναϊμέγκεν, ίσως επειδή εξακολουθεί να μην είναι καλός ο Μεντιλίμπαρ. Από την περασμένη σεζόν είναι φανερό ότι ο τρόπος παιχνιδιού του Ισπανού δεν αποδίδει και παραμένει χωρίς εναλλακτικό πλάνο. Η ρεβάνς με τους Ολλανδούς, έτσι, μετατρέπεται σε τελικό για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται το ενδεχόμενο αποκλεισμού, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση το κλίμα θα βαρύνει πάρα πολύ για όλους. Για κάποιους θα γίνει μέχρι και ασήκωτο και αυτό θέλουν πάση θυσία να το αποφύγουν στον Πειραιά.

Περιμένουν περισσότερα

Ένας από τους παίκτες που πρέπει να δείξουν πολλά φέτος στον Ολυμπιακό είναι ο Μουζακίτης. Πριν μήνες, κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, ο μάνατζερ του είχε πει ότι το καλοκαίρι θα έρθουν μεγάλες προτάσεις από ευρωπαϊκές ομάδες. Προτάσεις που δεν ήρθαν όμως. Ο διεθνής χαφ μπορεί να είναι ακόμη μικρός ηλικιακά, δεν είναι όμως νέος στην ομάδα και αυτό που περιμένουν οι άνθρωποι των ερυθρόλευκων από αυτόν είναι να δείξει ηγετικές τάσεις και να αρχίσει να κάνει τη διαφορά. Όπως την έκαναν, για παράδειγμα, οι Κωστούλας και Τζολάκης. Πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική η νέα σεζόν για τον Μουζακίτη και το μέλλον του.

Έκαναν καλύτερη πρόταση, αλλά…

Στην Αϊντχόφεν θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του ο Κόστιτς, με τους ανθρώπους της ΑΕΚ να δυσκολεύονται να κατανοήσουν την απόφασή του. Και έχουν λόγους που δυσκολεύονται, καθώς η πρότασή τους ήταν καλύτερη από αυτή των Ολλανδών, ενώ στη Νέα Φιλαδέλφεια θα έχει προπονητή και συμπαίκτες συμπατριώτες. Παρ’ όλα αυτά, ο Κόστιτς επέλεξε την PSV, με αποτέλεσμα η αναζήτηση αριστερού μπακ να συνεχίζεται για τους κιτρινόμαυρους, με τον Ριμπάλτα να έχει κάνει τις πρώτες συζητήσεις με τους παίκτες που βρίσκονται στη λίστα του. Στην ΑΕΚ περίμεναν το «ναι» του Κόστιτς αλλά αυτό δεν ήρθε ποτέ.

Ρεκόρ για Κωνσταντέλια

Μπορεί ο Κωνσταντέλιας να μην το κουνάει από τον ΠΑΟΚ φέτος, άρχισαν όμως ήδη τα σενάρια για του χρόνου. Πρόκειται για μια κατάσταση που θα πρέπει να τη συνηθίσουν στον δικέφαλο του βορρά γιατί έτσι θα γίνεται όλη τη σεζόν. Θα υπάρχουν μεταγραφικά σενάρια για τον καλύτερο παίκτη της ομάδας, με την ΠΑΕ να έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή της για να κλείσει το καλύτερο deal, εφόσον ο «Ντέλιας» δείξει διατεθειμένος για μεταγραφή στο εξωτερικό το καλοκαίρι του 2027. Και αν γίνει αυτή η μεταγραφή, όπως λένε στη Θεσσαλονίκη, το ποσό που θα μπει στο ταμείο του ΠΑΟΚ θα είναι το μεγαλύτερο που έχει εισπράξει ποτέ ελληνική ομάδα. Δικαίως.

Βλέπει Πλώτα ο Ολυμπιακός

Για την απόκτηση Έλληνα παίκτη ετοιμάζεται να κινηθεί ο μπασκετικός Ολυμπιακός. Ο λόγος για τον Νίκο Πλώτα, τον 21χρονο γκαρντ του Προμηθέα, στο ταλέντο του οποίου πιστεύει πολύ ο Μπαρτζώκας, καθώς βλέπει σε αυτόν έναν νεαρό παίκτη που μπορεί να εξελιχθεί πολύ τα επόμενα χρόνια. Μια τέτοια μεταγραφή, παράλληλα, ίσως δείχνει κάτι και σε ό,τι αφορά το μέλλον του Γουόκαπ ή του Ντόρσεϊ, καθώς στην ΚΑΕ θέλουν να προσθέσουν ένα ελληνικό διαβατήριο στο ρόστερ. Στον Πειραιά θέλουν να κάνουν μια επένδυση για το μέλλον και παράλληλα να μην έχουν θέμα με τον αριθμό των Ελλήνων παικτών που πρέπει να βρίσκονται στο ρόστερ.