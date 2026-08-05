Νέα διάσταση αποκτά η κοινή διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030, καθώς στην Πορτογαλία εκφράζονται έντονες πολιτικές αντιδράσεις σχετικά με τη συμμετοχή του Μαρόκου, μετά τα πρόσφατα γεγονότα στη Θέουτα.

Το κόμμα Livre, που αποτελεί την πέμπτη κοινοβουλευτική δύναμη της χώρας, απέστειλε επιστολή προς την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Λουίς Μοντενέγκρο, αλλά και την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Πορτογαλίας, ζητώντας να επανεξεταστεί η παρουσία του Μαρόκου στη συνδιοργάνωση μαζί με την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Σύμφωνα με το κόμμα, τα πρόσφατα περιστατικά στα σύνορα της Θέουτα, σε συνδυασμό με τις καταγγελίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα, δημιουργούν συνθήκες που δεν συνάδουν με μια τόσο μεγάλης κλίμακας διεθνή διοργάνωση.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η πρόσφατη μεταναστευτική κρίση αποδεικνύει –κατά την άποψη του Livre– ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητες εγγυήσεις ασφάλειας και σταθερής συνεργασίας μεταξύ Μαρόκου, Ισπανίας και Πορτογαλίας, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα το κοινό εγχείρημα.

Παράλληλα, το κόμμα καλεί την πορτογαλική κυβέρνηση να ξεκινήσει άμεσα επαφές με τις ισπανικές αρχές και τη Βασιλική Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, προκειμένου να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις που δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τη διοργάνωση.

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στη Θέουτα παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στις ακτές της περιοχής, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας, περίπου 72.000 άνθρωποι πέρασαν παράτυπα από το Μαρόκο σε ισπανικό έδαφος τις τελευταίες ημέρες, με τη μεγάλη πλειονότητά τους να έχει ήδη επιστρέψει.

Υπενθυμίζεται ότι η FIFA έχει αναθέσει το Μουντιάλ 2030 σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, ενώ οι εναρκτήριοι αγώνες των εθνικών ομάδων της Ουρουγουάης, της Αργεντινής και της Παραγουάης θα διεξαχθούν στη Νότια Αμερική, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο.