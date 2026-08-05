Ο Κωνσταντής Τζολάκης αποτελεί πλέον παρελθόν από τον Ολυμπιακό, με την ΠΑΕ να τον αποχαιρετά δημόσια έπειτα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στη Χαλ.

Οι Πειραιώτες επέλεξαν έναν λιτό αλλά γεμάτο συναίσθημα τρόπο για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον 23χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα για οκτώ χρόνια και συνέδεσε το όνομά του με μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου.

«8 χρόνια γεμάτα τρόπαια, δόξα, τιμή. Όλη η οικογένεια του Θρύλου σου εύχεται τα καλύτερα στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου. Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα της ΠΑΕ.

Ο Τζολάκης αποχωρεί έχοντας κατακτήσει δύο νταμπλ με τον Ολυμπιακό, ενώ υπήρξε βασικός πρωταγωνιστής στην ιστορική πορεία προς την κατάκτηση του Conference League. Πλέον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, πραγματοποιώντας το άλμα στο αγγλικό ποδόσφαιρο με τη φανέλα της Χαλ.