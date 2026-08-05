Ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην κατάθεση της αίτησης για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας του νέου υπερσύγχρονου προπονητικού του κέντρου στη Θέρμη.

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση ενός από τα πιο εμβληματικά έργα στην ιστορία του συλλόγου έκανε ο ΠΑΟΚ, καταθέτοντας την αίτηση προέγκρισης της οικοδομικής άδειας για το νέο αθλητικό κέντρο στους Ταγαράδες Θέρμης. Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ επιβεβαίωσε πως το έργο κινείται βάσει του αρχικού σχεδιασμού, με τη διαδικασία αδειοδότησης να συνεχίζεται κανονικά.

Η διαδικασία για την έγκριση του έργου είχε ξεκινήσει ουσιαστικά όταν οι άνθρωποι του συλλόγου είχαν γνωστοποιήσει, την 1η Μαΐου, πως ο πλήρης φάκελος θα κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έως το τέλος του μήνα. Στις 2 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε τη σχετική έγκριση λειτουργικότητας από τη ΓΓΑ, επιβεβαιώνοντας ότι ο φάκελος ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Η συγκεκριμένη έγκριση αποτέλεσε απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και επέτρεψε την προώθηση της διαδικασίας με την κατάθεση της αίτησης προέγκρισης.

Το πλάνο για το νέο αθλητικό κέντρο

Το νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πλέον σύγχρονες ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις στη νοτιοανατολική Ευρώπη, φιλοξενώντας την πρώτη ομάδα, τις ακαδημίες και όλες τις υποστηρικτικές λειτουργίες του συλλόγου.

Όπως ανέφερε ο αρχιτέκτονας-μηχανικός Νίκος Σιαπκαράς, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει συνολικά 11 γήπεδα ποδοσφαίρου, ένα κλειστό γήπεδο για την προστασία από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς και ένα γήπεδο 1.000 θέσεων με πιστοποίηση UEFA. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση θα φιλοξενεί τους αγώνες του ΠΑΟΚ Β’, της Κ19 και των τμημάτων υποδομής.

Το επόμενο σημαντικό βήμα έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο, όταν αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου. Στόχος είναι η ανάδειξη αναδόχου εντός του 2026, ώστε η κατασκευή να ξεκινήσει μέχρι το τέλος της ίδιας χρονιάς.