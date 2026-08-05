Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμμετοχής του Γιάννη Αντετοκούνμπο με την Εθνική ομάδα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς η παρουσία του στο «παράθυρο» του Αυγούστου δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Μετά τη μετακίνησή του στους Μαϊάμι Χιτ, η ΕΟΚ έχει πλέον έναν νέο συνομιλητή για την άδεια συμμετοχής του Greek Freak στις υποχρεώσεις της «γαλανόλευκης». Η Ελλάδα έχει προγραμματισμένες αναμετρήσεις απέναντι στην Ουκρανία στις 28 Αυγούστου και στην Ισπανία τρεις ημέρες αργότερα, όμως η συμμετοχή του αρχηγού της ομάδας μόνο δεδομένη δεν θεωρείται.

Ο βασικός λόγος είναι η στάση των Χιτ, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει το τελικό «οκ». Η ομάδα του Μαϊάμι θέλει να αξιολογήσει την αγωνιστική κατάσταση του Αντετοκούνμπο, καθώς ο Έλληνας σταρ προέρχεται από μια σεζόν με σημαντικές απουσίες, έχοντας χάσει 46 παιχνίδια της regular season. Το τελευταίο επίσημο παιχνίδι του μάλιστα έγινε τον περασμένο Απρίλιο, γεγονός που δημιουργεί επιφυλάξεις ενόψει της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν.

Παράλληλα, υπάρχει και το θέμα της ασφάλισης των παικτών του ΝΒΑ με μεγάλα συμβόλαια. Η ΕΟΚ καλείται να καλύψει το σχετικό κόστος, το οποίο φτάνει περίπου τις 500.000 ευρώ, ώστε να προστατευτεί το συμβόλαιο του αθλητή σε περίπτωση τραυματισμού με την Εθνική ομάδα.

Ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο, πάντως, έχει εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία του να αγωνιστεί με το εθνόσημο. Όπως είχε δηλώσει, εφόσον κληθεί και υπάρξει η δυνατότητα, σκοπεύει να βρίσκεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη, με στόχο η Ελλάδα να πάρει την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 στο Κατάρ.