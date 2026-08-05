Η Σάντος εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά του Κυπέλλου Βραζιλίας, επικρατώντας 1-0 της Ρέμο εκτός έδρας και σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα πήρε την πρόκριση. Ωστόσο, το φινάλε της αναμέτρησης σημαδεύτηκε από την έντονη αντίδραση του Νεϊμάρ απέναντι στους φίλους των γηπεδούχων.

Ο Βραζιλιάνος αστέρας, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει την καριέρα του στο τέλος του 2026, είχε καθοριστική συμβολή στη νίκη της ομάδας του, καθώς από δική του ασίστ ο Ρόνι πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα στο 74ο λεπτό.

Μετά τη λήξη, όμως, το κλίμα οξύνθηκε. Κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια, ο Νεϊμάρ αντέδρασε στις αποδοκιμασίες της εξέδρας, στέλνοντας ειρωνικά φιλάκια και προκαλώντας λεκτικά τους οπαδούς της Ρέμο.

Η ένταση συνεχίστηκε και στη μικτή ζώνη, όπου ο 33χρονος πανηγύριζε την πρόκριση της Σάντος, φωνάζοντας προς τους αντιπάλους οπαδούς ότι η ομάδα τους αποκλείστηκε. Η απάντηση από την εξέδρα ήταν άμεση, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές εκφράσεις, χωρίς ωστόσο η κατάσταση να ξεφύγει, καθώς η έγκαιρη παρέμβαση των παρευρισκομένων απέτρεψε την περαιτέρω κλιμάκωση του επεισοδίου.