Το Football Meets Data παρουσιάζει τον Ολυμπιακό ως το φαβορί για την πρόκριση απέναντι στη Ναϊμέγκεν, παρά το 0-0 της πρώτης αναμέτρησης στο «Γ. Καραϊσκάκης» το βράδυ της Τρίτης (4/8).

Οι δύο ομάδες έμειναν στο μηδέν στο πρώτο παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς. Οι «ερυθρόλευκοι», έχοντας τη στήριξη των φιλάθλων τους, δημιούργησαν σημαντικές ευκαιρίες, ωστόσο δεν κατάφεραν να τις αξιοποιήσουν. Την ίδια στιγμή, ο τερματοφύλακας Πόποβιτς πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις, διατηρώντας ανέπαφη την εστία της ολλανδικής ομάδας.

Η πρόκριση θα κριθεί στη δεύτερη αναμέτρηση, που είναι προγραμματισμένη για τις 11 Αυγούστου (20:30) στο «Γκόφερ Στάντιον». Παρότι το πρώτο ματς ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, το Football Meets Data εκτιμά ότι ο Ολυμπιακός διατηρεί το προβάδισμα για την πρόκριση. Συγκεκριμένα, το μοντέλο του αποδίδει στους Πειραιώτες πιθανότητες 59% να βρεθούν στην επόμενη φάση, ενώ η Ναϊμέγκεν συγκεντρώνει ποσοστό 41%.

Σε περίπτωση που η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξασφαλίσει την πρόκριση, στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μπόντο Γκλιμτ. Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακό 3-3, με έπαθλο μία θέση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης.