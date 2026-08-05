Αποφασισμένη να κρατήσει τον Βαγγέλη Παυλίδη στο ρόστερ της εμφανίζεται η Μπενφίκα, απορρίπτοντας εντυπωσιακή πρόταση της Φενέρμπαχτσε για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με την πορτογαλική A Bola, ο τουρκικός σύλλογος κατέθεσε προσφορά ύψους 40 εκατ. ευρώ, η οποία με την επίτευξη μπόνους θα μπορούσε να αγγίξει τα 50 εκατ. ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, η απάντηση των «Αετών» ήταν αρνητική, καθώς δεν υπάρχει πρόθεση να παραχωρηθεί ο διεθνής Έλληνας επιθετικός.

Καθοριστική θεωρείται η άποψη του προπονητή της Μπενφίκα, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει πως ο Παυλίδης αποτελεί βασικό κομμάτι του αγωνιστικού του πλάνου και δεν επιθυμεί την αποχώρησή του, ανεξάρτητα από το οικονομικό ύψος της πρότασης.

Ο 27χρονος φορ έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της πορτογαλικής ομάδας, μετρώντας 112 συμμετοχές, 64 γκολ και 18 ασίστ, ενώ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά και τη νέα σεζόν. Στην αναμέτρηση με τη Σεντ Γκάλεν σημείωσε τέσσερα γκολ, οδηγώντας την ομάδα του στο εμφατικό 5-0 και στην πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι εμφανίσεις του ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε, η οποία φέρεται να είχε επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή για τους όρους πιθανής συνεργασίας. Ωστόσο, η στάση της Μπενφίκα δεν άλλαξε, με τους Πορτογάλους να θεωρούν τον Παυλίδη αναπόσπαστο κομμάτι των φετινών τους φιλοδοξιών.