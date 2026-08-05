Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ να εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ως η ομάδα που έχει το προβάδισμα στην υπόθεσή του.

Μετά τις αποκαλύψεις του Ιταλού μεταγραφολόγου Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, σύμφωνα με τις οποίες Ντόρτμουντ, Γιουβέντους και Τσέλσι έχουν στη λίστα τους τον μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ, νέο δημοσίευμα του calciomercato δίνει προβάδισμα στους Βεστφαλούς.

Όπως αναφέρεται, η Ντόρτμουντ είναι αυτή που δείχνει τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για να επενδύσει στον 23χρονο άσο, αξιολογώντας τον ως μία από τις πιο ελκυστικές περιπτώσεις νεαρών μεσοεπιθετικών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Την ίδια στιγμή, η Γιουβέντους δεν έχει αποσύρει το ενδιαφέρον της. Οι «μπιανκονέρι» έχουν παρακολουθήσει αρκετές φορές τον διεθνή άσο του ΠΑΟΚ και συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για την περίπτωσή του, εξετάζοντας τις επόμενες κινήσεις τους απέναντι στον έντονο ανταγωνισμό.

Στην Ιταλία επισημαίνεται πως ο Κωνσταντέλιας εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των ανθρώπων της Γιουβέντους, καθώς οι εμφανίσεις και η εξέλιξή του έχουν αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις. Την περασμένη σεζόν ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τον ΠΑΟΚ έχοντας επτά γκολ και τρεις ασίστ σε 18 συμμετοχές, ενώ έχει ξεκινήσει εξαιρετικά και τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τρία γκολ και μία ασίστ στα δύο παιχνίδια των προκριματικών του Europa League απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου.