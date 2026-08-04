Σε μια περίοδο στην οποία βρίσκεται στο στόχαστρο όλων και η θέση του στην προεδρία της FIFA θεωρείται πιο επισφαλής από ποτέ, ο Τζάνι Ινφαντίνο κατηγορείται από την Ιορδανία για εκβιασμό.

Το σχέδιο για πώληση μέρος των μετοχών του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές εξελίσσεται σε… βατερλώ για τον Ινφαντίνο, με την UEFA να ζητάει την άμεση παραίτησή του και τα διεθνή ΜΜΕ να του ασκούν πολύ έντονη κριτική.

Το ιδανικό για τον πρόεδρο της FIFA θα ήταν να ηρεμήσει πλήρως η κατάσταση, αυτό όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει από τη στιγμή που προκύπτει συνεχώς κάτι νέο, όπως έγινε τώρα από την Ιορδανία.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας κατηγορεί τον Ινφαντίνο για εκβιασμό, αναφέροντας τα εξής σε ανάρτησή του στα social media…

«Δεν λείπουν τα προβλήματα στη FIFA. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αναφέροντας ορισμένα από αυτά από τη σκοπιά μιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, και συγκεκριμένα της Ιορδανίας, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Είμαστε μια μικρή χώρα, με περιορισμένους οικονομικούς πόρους για την ομοσπονδία μας, και χρειάστηκε να ξεπεράσουμε τεράστια εμπόδια. Πρώτα απ’ όλα, όσον αφορά την είσοδο των φιλάθλων μας στις Ηνωμένες Πολιτείες: Πολλοί δεν έλαβαν βίζα, παρότι είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια – εισιτήρια που, όπως όλοι γνωρίζουμε, πωλήθηκαν σε εξωφρενικές τιμές.

Δεύτερον, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, μέσω του πλαισίου που ισχύει για τη FIFA, μας επιβάλλει φορολόγηση για τη συμμετοχή μας στη διοργάνωση. Πρόκειται για χρήματα που θα έπρεπε να καταλήξουν στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο μας. Το ίδιο δεν ίσχυσε για τις ομάδες που αγωνίστηκαν και είχαν ως βάση τους τον Καναδά ή το Μεξικό. Εμείς, όμως, επειδή βρεθήκαμε στις ΗΠΑ, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα τεράστιο φορολογικό κόστος μόνο και μόνο λόγω της συμμετοχής μας.

Τρίτον, από τον περασμένο Δεκέμβριο περιμένουμε τα χρηματικά έπαθλα που αναλογούν στους ποδοσφαιριστές μας από το Αραβικό Κύπελλο στο Κατάρ, μια διοργάνωση της FIFA. Τα χρήματα που δικαιούται η ομάδα μας για την πρόκρισή της στον τελικό δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, την ώρα που η FIFA διαφημίζει τα δισεκατομμύρια που διαθέτει στα αποθεματικά της.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται στην ηγεσία. Εδώ και μήνες η FIFA αρνείται να μας συνδράμει σε αυτά, αλλά και σε άλλα ζητήματα. Μέχρι που, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μου μεταφέρθηκε προφορικά ότι εάν εξέφραζα δημόσια τη στήριξή μου προς τον Τζάνι Ινφαντίνο, αυτό θα συνέβαλλε σημαντικά στο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της ομοσπονδίας μας.

Στην Ιορδανία είμαστε υπερήφανοι που υπερασπιζόμαστε τις αρχές της ηθικής και της ακεραιότητας. Δεν τον στηρίξαμε στο παρελθόν και ασφαλώς δεν πρόκειται να το κάνουμε τώρα. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να εκληφθεί παρά ως εκβιασμός και αρνούμαστε να υποκύψουμε σε τέτοιες πρακτικές».