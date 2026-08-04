Στο νοσοκομείο καθώς ταλαιπωρείται από λοιμώδη μονοπυρήνωση μεταφέρθηκε ο Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής για το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν την Τετάρτη (5/8) τους Βούλγαρους στο πρώτο ματς για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League και δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Έλληνα επιθετικό, ο οποίος τελικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο Τεττέη ταλαιπωρείται από λοιμώδη μονοπυρήνωση με ήπια συμπτώματα και είναι αμφίβολος και για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948, την επόμενη εβδομάδα, με τη σχετική ανακοίνωση του Παναθηναϊκού να αναφέρει τα εξής…

«Ο ποδοσφαιριστής μας Ανδρέας Τεττέη διεκομίσθη στο νοσοκομείο όπου και παραμένει νοσηλευόμενος λόγω εμφάνισης λοιμώδους μονοπυρήνωσης. Ο διεθνής επιθετικός υποβάλλεται καθημερινά στον απαραίτητο κλινικοεργαστηριακό έλεγχο ώστε να εκτιμηθεί η πορεία της υγείας του».