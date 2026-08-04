Έτοιμος να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού είναι ο Λιβάι Γκαρσία, όπως αναφέρουν τα ρωσικά ΜΜΕ.

Οι «πράσινοι» είναι σε συζητήσεις με τη Σπαρτάκ Μόσχας τις τελευταίες μέρες με στόχο την απόκτηση του πρώην άσου της ΑΕΚ και σύμφωνα με τη ρωσική ιστοσελίδα «metaratings» το deal είναι οριστικό.

Ο Λιβάι Γκαρσία θα αγωνιστεί ως δανεικός στον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα καλύψει το μισθό του και θα έχει και οψιόν αγοράς, η οποία γίνεται υποχρεωτική υπό προϋποθέσεις, αν και δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμη όλες οι λεπτομέρειες.

Όπως τονίζει η ρωσική ιστοσελίδα, ο Γκαρσία είναι στο αεροδρόμιο της Μόσχας για να ταξιδέψει στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρωθεί τυπικά η μετακίνησή του στους «πράσινους».

Αναλυτικά το δημοσίευμα του «metaratings» αναφέρει τα εξής…

«Σύμφωνα με πληροφορίες του Metaratings.ru, ο επιθετικός της Σπαρτάκ Μόσχας, Λιβάι Γκαρσία, βρίσκεται στο αεροδρόμιο και αναμένεται να αναχωρήσει άμεσα από τη Μόσχα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Η συμφωνία θα πάρει τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν 2026/27, με οψιόν αγοράς.

Ο Γκαρσία εντάχθηκε στη Σπαρτάκ τον χειμώνα του 2025, όταν αποκτήθηκε από την ΑΕΚ. Η μεταγραφή του κόστισε 18.7 εκατομμύρια ευρώ και αποτέλεσε την ακριβότερη στην ιστορία του ρωσικού συλλόγου.

Με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» πραγματοποίησε 48 συμμετοχές, σημειώνοντας 10 γκολ και μοιράζοντας 5 ασίστ. Το συμβόλαιό του με τη Σπαρτάκ έχει ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2028, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, εκτιμάται στα 7 εκατομμύρια ευρώ».