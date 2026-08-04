Με τη μεταγραφική περίοδο να βρίσκεται σε εξέλιξη, η Euroleague δημοσίευσε τα πρώτα power rankings ενόψει της σεζόν και στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.

Μέχρι την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και πολλά μπορούν να αλλάξουν στις μεταγραφές, οι δύο ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στη Euroleague όμως είναι ήδη πανίσχυρες και αυτό το τονίζει και η Euroleague.

Δημοσιεύοντας τα πρώτα power rankings ενόψει της νέας σεζόν, με τα ρόστερ όπως έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή, η λίγκα έχει στην 1η θέση τον Παναθηναϊκό που έχει πλέον προπονητή τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και απέκτησε Φρανσίσκο, Γιαμπουσέλε, Μπάντιο, Μπόνγκα και Φαλ και στη 2η τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό που έχει προσθέσει στο ρόστερ του τους Μοντέρο και ΜακΙντάιρ.

Από εκεί και πέρα, στην 3η θέση είναι η Φενέρμπαχτσε, στην 4η η Ρεάλ Μαδρίτης, στην 5η η Χάποελ Τελ Αβίβ, στην 6η η Ντουμπάι BC, στην 7η η Αναντολού Εφές, στην 8η η Ζαλγκίρις Κάουνας, στην 9η η Αρμάνι Μιλάνο και στη 10η ο Ερυθρός Αστέρας.

Στην 11η είναι η Μπαρτσελόνα και ακολουθούν κατά σειρά οι Βαλένθια, Παρτιζάν, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μπάγερ Μονάχου, Μπεσίκτας, Παρί, Βίρτους Μπολόνια, Μπασκόνια και Βιλερμπάν.