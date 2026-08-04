Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, οι φίλοι της Μίλαν αποχαιρέτησαν τον Φράνκο Μπαρέζι, τον άνθρωπο που ταύτισε το όνομά του με την ιστορία των «ροσονέρι». Η κηδεία του εμβληματικού αρχηγού μετατράπηκε σε μια στιγμή συλλογικού σεβασμού, με τους οπαδούς να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα αντάξια της τεράστιας κληρονομιάς που άφησε πίσω του.

Για δύο ολόκληρες δεκαετίες, από το 1977 έως το 1997, ο Μπαρέζι υπηρέτησε αποκλειστικά τη Μίλαν, αποτελώντας το απόλυτο σύμβολο αφοσίωσης. Με 719 συμμετοχές, έξι πρωταθλήματα Ιταλίας και τρία Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League, έγραψε τη δική του χρυσή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.

Η ποδοσφαιρική του αξία ξεπέρασε τα όρια του Μιλάνου. Παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ιταλία το 1982 και αρχηγός της εθνικής ομάδας στον χαμένο τελικό του Μουντιάλ του 1994, ο Μπαρέζι αναγνωρίζεται ως ένας από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς όλων των εποχών. Η φανέλα με το Νο6 της Μίλαν αποσύρθηκε προς τιμήν του, ως αιώνιο σύμβολο της προσφοράς του.

Η σπουδαιότητα της προσωπικότητάς του φάνηκε και από την παρουσία ανθρώπων της Ίντερ, της μεγάλης αντιπάλου της Μίλαν. Ο θρύλος των «νερατζούρι» Τζιουζέπε Μπέργκομι και ο διοικητικός παράγοντας Μπέπε Μαρότα βρέθηκαν στην τελετή, αποδεικνύοντας πως η αξία ενός πραγματικού ποδοσφαιρικού μύθου ξεπερνά τις οπαδικές αντιπαλότητες.