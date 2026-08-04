Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, οι φίλοι της Μίλαν αποχαιρέτησαν τον Φράνκο Μπαρέζι, τον άνθρωπο που ταύτισε το όνομά του με την ιστορία των «ροσονέρι». Η κηδεία του εμβληματικού αρχηγού μετατράπηκε σε μια στιγμή συλλογικού σεβασμού, με τους οπαδούς να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα αντάξια της τεράστιας κληρονομιάς που άφησε πίσω του.
AC Milan : funérailles ce matin de Franco #Baresi à la Basilique de Sant'Ambrogio de Milan #CurvaSudMilano #ACMilan #milano pic.twitter.com/xWfA8o9rcZ— 1899 Mode Ultrà (@ultras1899_) August 4, 2026
Για δύο ολόκληρες δεκαετίες, από το 1977 έως το 1997, ο Μπαρέζι υπηρέτησε αποκλειστικά τη Μίλαν, αποτελώντας το απόλυτο σύμβολο αφοσίωσης. Με 719 συμμετοχές, έξι πρωταθλήματα Ιταλίας και τρία Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League, έγραψε τη δική του χρυσή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.
Η ποδοσφαιρική του αξία ξεπέρασε τα όρια του Μιλάνου. Παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ιταλία το 1982 και αρχηγός της εθνικής ομάδας στον χαμένο τελικό του Μουντιάλ του 1994, ο Μπαρέζι αναγνωρίζεται ως ένας από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς όλων των εποχών. Η φανέλα με το Νο6 της Μίλαν αποσύρθηκε προς τιμήν του, ως αιώνιο σύμβολο της προσφοράς του.
Η σπουδαιότητα της προσωπικότητάς του φάνηκε και από την παρουσία ανθρώπων της Ίντερ, της μεγάλης αντιπάλου της Μίλαν. Ο θρύλος των «νερατζούρι» Τζιουζέπε Μπέργκομι και ο διοικητικός παράγοντας Μπέπε Μαρότα βρέθηκαν στην τελετή, αποδεικνύοντας πως η αξία ενός πραγματικού ποδοσφαιρικού μύθου ξεπερνά τις οπαδικές αντιπαλότητες.
⚫️🔵 L’arrivo della delegazione dell’#Inter con Beppe Marotta, Piero Ausilio e Beppe Bergomi al funerale di Franco #Baresi, leggenda del #Milan. 👉🏻 @interpress_it pic.twitter.com/bt3ZZIozin— Onorio Ferraro (@onorioferraro) August 4, 2026