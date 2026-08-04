Δυσκολεύει, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από την Ολλανδία, η προσπάθεια της ΑΕΚ να εντάξει στο δυναμικό της τον Φίλιπ Κόστιτς, καθώς ο Σέρβος διεθνής φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Αϊντχόφεν.

Όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ της ολλανδικής ομάδας, Ρικ Έλφρινκ, ο 33χρονος αριστερός μπακ-χαφ έχει προβάδισμα για να συνεχίσει την καριέρα του στην PSV, εξέλιξη που μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να φορέσει τη φανέλα της Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΕΚ είχε αρχικά ζητήσει από τον έμπειρο ποδοσφαιριστή να απαντήσει έως το βράδυ της Δευτέρας (3/8), δίνοντας στη συνέχεια μικρή παράταση στις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, οι πληροφορίες που προέρχονται από την Ολλανδία δείχνουν ότι η υπόθεση οδεύει προς διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που επιθυμούσαν οι πρωταθλητές Ελλάδας.

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Νίκολιτς, στις δηλώσεις που πραγματοποίησε στους εκπροσώπους του Τύπου κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στην Ολλανδία, είχε επισημάνει πως είναι ευχαριστημένος από τις επιλογές που διαθέτει στο αριστερό άκρο της άμυνας με τους Πήλιο και Πένραϊς. Παράλληλα, είχε ξεκαθαρίσει ότι η ομάδα θα εξετάσει οποιαδήποτε ευκαιρία προκύψει στην αγορά, εφόσον μπορεί να προσφέρει ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση στο ρόστερ, ανεξάρτητα από τη θέση.