Ο Λιονέλ Μέσι προχώρησε σε μια ακόμη πράξη κοινωνικής προσφοράς, ενισχύοντας οικονομικά την αποκατάσταση περιοχής της Μαδρίτης που υπέστη σοβαρές ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Την είδηση έκανε γνωστή η πρόεδρος της Περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, αποκαλύπτοντας ότι ο Αργεντινός σούπερ σταρ διέθεσε 80.000 ευρώ για τη στήριξη της Σιέρα Οέστε, μιας από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τις φωτιές.

Η οικονομική συνεισφορά του 39χρονου αποσκοπεί στην αποκατάσταση των ζημιών και στην ενίσχυση των προσπαθειών ανάκαμψης της τοπικής κοινότητας, η οποία δοκιμάστηκε έντονα από το καταστροφικό πέρασμα των πυρκαγιών.

Η Αγιούσο ευχαρίστησε δημόσια τον Μέσι με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη των κατοίκων της περιοχής και τονίζοντας πως περιμένουν με χαρά να τον υποδεχθούν, προκειμένου να τον τιμήσουν για την πρωτοβουλία του.

«Ο Λέο Μέσι προσέφερε 80.000 ευρώ για την αποκατάσταση της Sierra Oeste στη Μαδρίτη. Θέλω να του εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και να του πω ότι οι κάτοικοι της Μαδρίτης ανυπομονούν να τον υποδεχθούν σύντομα και να του χαρίσουν το χειροκρότημα που πραγματικά αξίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Περιφέρειας Μαδρίτης.