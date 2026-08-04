Η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ είναι πλέον οριστική, καθώς οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν σε πλήρη συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο απαιτητικές μεταγραφικές υποθέσεις του καλοκαιριού.

Οι διαπραγματεύσεις με τον γερμανικό σύλλογο είχαν αρκετές δυσκολίες, ωστόσο η επιμονή του ΠΑΟΚ, σε συνδυασμό με τη σαφή επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να επιστρέψει στην Τούμπα, αποδείχθηκαν καθοριστικές για να κλείσει το deal.

Η συμφωνία προβλέπει την καταβολή 4 εκατομμυρίων ευρώ ως βασικό ποσό, ενώ προβλέπονται ακόμη 1 εκατομμύριο ευρώ σε μπόνους επίτευξης στόχων. Πρόκειται για βελτιωμένη πρόταση σε σχέση με την προηγούμενη του ΠΑΟΚ, η οποία ανερχόταν στα 3,5 εκατ. ευρώ συν μπόνους.

Ο 30χρονος διεθνής αριστερός μπακ θα υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τον «Δικέφαλο», με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν τα 1,2 εκατ. ευρώ.

Ο Γιαννούλης αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη (5/8), προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής, επιστρέφοντας στην ομάδα από την οποία έκανε το βήμα για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.