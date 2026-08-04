Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στις σχέσεις FIFA και UEFA, με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να παίρνει ξεκάθαρη θέση απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Με επιστολή που απέστειλε στη FIFA το μεσημέρι της Τρίτης (4/8), η ΕΠΟ γνωστοποίησε ότι αποσύρει την υποστήριξή της προς τον νυν πρόεδρο της παγκόσμιας ομοσπονδίας ενόψει των εκλογών για τη θητεία 2027-2031.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ UEFA και FIFA. Οι 55 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες έχουν εκφράσει κοινή αντίθεση στο σχέδιο της FIFA για τη δημιουργία νέας εμπορικής εταιρείας με τη συμμετοχή ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της παγκόσμιας συνομοσπονδίας, εφόσον το σχέδιο προχωρήσει.

Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκεται η πρόθεση της FIFA να παραχωρήσει μειοψηφικά μερίδια της νέας εταιρείας σε ιδιώτες επενδυτές, μια κίνηση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική κοινότητα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ΕΠΟ αποφάσισε να ευθυγραμμιστεί με τη στάση της UEFA, αποσύροντας τη στήριξή της προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο για την επόμενη εκλογική διαδικασία της FIFA.