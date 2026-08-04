Ακριβή μεταγραφή στο κέντρο

Η σεζόν αρχίζει απόψε για τον Ολυμπιακό με το ματς κόντρα στη Ναϊμέγκεν, μετά το οποίο θα υπάρξουν αρκετές αλλαγές στο ρόστερ. Οι ερυθρόλευκοι έχουν αποφασίσει να αλλάξουν πολλά και φέτος, κάποιοι θα αποχωρήσουν, κάποιοι θα έρθουν και θα κάνουν και μία μεταγραφή που θα ενθουσιάσει τον κόσμο. Στον Πειραιά λένε πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει δώσει το ΟΚ για μία δυνατή και ακριβή κίνηση για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, με το όνομα να μη διαρρέει προς το παρόν. Η απόφαση έχει παρθεί, όμως, και θα γίνει μία ακριβή μεταγραφή, η οποία θα φτιάξει και το κατάλληλο κλίμα ενόψει της νέας σεζόν.

Άμεσα η απάντηση του Κόστιτς

Εντός της ημέρας περιμένει η ΑΕΚ τα μαντάτα, ευχάριστα ή δυσάρεστα, για τον Κόστιτς. Ο Νίκολιτς έχει μιλήσει με τον συμπατριώτη του, του έχει εξηγήσει για ποιους λόγους το καλύτερο για τον ίδιο είναι να υπογράψει στους κιτρινόμαυρους, αλλά η τελική απόφαση είναι δική του και στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν θα τον περιμένουν για πολύ ακόμη. Εντός της Τρίτης (4/8) περιμένουν από τον Σέρβο ένα «ναι» ή ένα «όχι». Στη λίστα του Ριμπάλτα, άλλωστε, υπάρχουν κι άλλοι παίκτες για τη θέση του αριστερού μπακ που θα πρέπει να μπορεί να παίξει και σαν εξτρέμ και είναι έτοιμος να προχωρήσει τις συζητήσεις μαζί τους.

Αποφασισμένος ο Σαββίδης

Επιστρέφει στον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά καθώς ο Σαββίδης ήταν αποφασισμένος. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ήξερε πολύ καλά εδώ και καιρό ότι η μεταγραφή του διεθνή αριστερού μπακ ήταν απαραίτητη όχι μόνο για αγωνιστικούς λόγους αλλά και για επικοινωνιακούς. Μετά τη βόμβα που έριξε ο Μυστακίδης στο μπάσκετ με τον Όσμαν, στην Τούμπα ήξεραν ότι η επιστροφή του Γιαννούλη ήταν μονόδρομος. Γι’ αυτό και επέμειναν στις συζητήσεις με την Άουγκσμπουργκ, ανέβασαν λίγο την προσφορά τους φτάνοντας στα 4 εκατ. ευρώ και τελικά, χάρη και στην ξεκάθαρη στάση του παίκτη, έπεισαν τους Γερμανούς να πουν το «ναι».

Δυσκολίες για Μπακασέτα

Ο Αύγουστος μπήκε, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια έχουν αρχίσει για τις ελληνικές ομάδες και ο Μπακασέτας παραμένει… μετέωρος. Ο αρχηγός της εθνικής Ελλάδας πίστευε ότι θα έβρισκε πιο εύκολα τη νέα του ομάδα, από τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι δεν υπολογίζεται στον Παναθηναϊκό, αλλά τελικά τα πράγματα αποδείχθηκαν δύσκολα. Από Ελλάδα, αν και περίμενε ή περιμένει ακόμη τον ΠΑΟΚ, δεν προέκυψε κάτι και πλέον εξετάζει προτάσεις που έχει από το εξωτερικό και συγκεκριμένα την Τουρκία. Η αλήθεια, πάντως, είναι ότι καμία δεν τον ενθουσιάζει και γι’ αυτό συνεχίζει να κερδίζει χρόνο ψάχνοντας για κάτι καλύτερο.

Επανέρχονται για Γουόκαπ

Νέα πρόταση θα έρθει τις επόμενες μέρες στον Ολυμπιακό από τη Ντουμπάι για τον Γουόκαπ. Ο Τεξανός γκαρντ επιμένει να θέλει να φύγει και στη Ντουμπάι θα κάνουν νέα, βελτιωμένη πρόταση στους ερυθρόλευκους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν και για ποσό μικρότερο από τα 3 εκατ. ευρώ που επισήμως ζητάνε. Όχι και πολύ μικρότερο, όμως. Στον Πειραιά ξέρουν ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να κλείσει αυτό το θέμα και από τη στιγμή που δεν είναι διατεθειμένοι φυσικά να προσφέρουν στον Γουόκαπ το τρελό συμβόλαιο που του προσφέρει η Ντουμπάι (3 εκατ. ευρώ ετησίως), θα φροντίσουν να… ξεμπερδεύουν με αυτό το πρόβλημα, κερδίζοντας όσα περισσότερα μπορούν.