Νέα δεδομένα γύρω από την υπόθεση του Λιβάι Γκαρσία φέρνει στο προσκήνιο ρωσικό δημοσίευμα, το οποίο αναφέρεται στους όρους που φέρονται να συζητούν ο Παναθηναϊκός και η Σπαρτάκ Μόσχας για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Σύμφωνα με το euro-football.ru, οι δύο σύλλογοι δεν εξετάζουν μόνο το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, αλλά και μια ειδική παράμετρο που αφορά την επόμενη ημέρα της συνεργασίας τους. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για πιθανή υποχρεωτική οψιόν αγοράς του επιθετικού από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2027.

Το σημείο στο οποίο επικεντρώνονται οι συζητήσεις αφορά τον τρόπο ενεργοποίησης της συγκεκριμένης ρήτρας. Οι δύο πλευρές φέρονται να εξετάζουν αν αυτή θα συνδέεται με συγκεκριμένες αγωνιστικές προϋποθέσεις, όπως ο αριθμός συμμετοχών του Λιβάι Γκαρσία, η επίτευξη συγκεκριμένων στατιστικών στόχων, αλλά και η πιθανή πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Champions League της επόμενης σεζόν.

Πρόκειται για παραμέτρους που, σε περίπτωση συμφωνίας, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν προς όφελος και των δύο ομάδων, καθώς θα συνδέουν την οριστικοποίηση της μεταγραφής με την αγωνιστική παρουσία και την επιτυχία του ποδοσφαιριστή στο «τριφύλλι».

Ο Λιβάι Γκαρσία αποτελεί τον μεγάλο στόχο του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, με τους «πράσινους» να επιδιώκουν την επιστροφή του 28χρονου φορ στην Ελλάδα, όπου είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι καθοριστικές, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βρει τη φόρμουλα που θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση μιας μεταγραφής με ιδιαίτερη σημασία.