Στο πένθος βυθίστηκε ο κόσμος των μεικτών πολεμικών τεχνών μετά την ξαφνική είδηση του θανάτου του Άλαν Νασιμέντο. Ο Βραζιλιάνος αθλητής της κατηγορίας flyweight έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών, προκαλώντας σοκ στους συναθλητές και στους θαυμαστές του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε, ο Άλαν Νασιμέντο βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου, έπειτα από πιθανό καρδιακό επεισόδιο που υπέστη ενώ κοιμόταν. Παρά τις προσπάθειες της ιατρικής ομάδας που έσπευσε στο σημείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Οι σκέψεις μας και τα βαθύτερα συλλυπητήριά μας βρίσκονται στην οικογένεια, στους φίλους, στους συναθλητές και στους αγαπημένους του Άλαν, σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», σημειώνεται στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα.

This morning, Monday, August 3rd, our beloved flyweight fighter, Allan Nascimento, was found unresponsive after suffering an apparent heart attack in his sleep. Despite the efforts of the responding medical team, he was pronounced deceased at the scene.



Our thoughts and deepest… pic.twitter.com/vlaBaBOyJr — UFC (@ufc) August 3, 2026

Ο Άλαν Νασιμέντο, γνωστός και με το προσωνύμιο «Puro Osso», αγωνιζόταν επαγγελματικά στο ΜΜΑ από το 2011 και είχε ενταχθεί στο UFC το 2021. Η ξαφνική απώλειά του προκάλεσε κύμα συγκίνησης στον χώρο του αθλήματος, με συναθλητές και ανθρώπους που τον γνώριζαν να τον αποχαιρετούν με συγκινητικά μηνύματα.