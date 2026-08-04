Μερικές φορές το ποδόσφαιρο προσφέρει στιγμές που ξεπερνούν κάθε φαντασία. Αυτή τη φορά, ο πρωταγωνιστής δεν ήταν κάποιος ποδοσφαιριστής, αλλά ένας… παπαγάλος, ο οποίος κατάφερε να διακόψει αγώνα υποδομών στη Βραζιλία και να αφήσει άφωνους παίκτες και θεατές.

Το απρόσμενο σκηνικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση U15 ανάμεσα στη Φλαμένγκο και τη Σεαρά. Στο 17ο λεπτό του αγώνα, ένας μεγάλος παπαγάλος «μακάο» έκανε την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο και αποφάσισε να συμμετάσχει με τον δικό του τρόπο στο παιχνίδι.

Το πτηνό κατευθύνθηκε προς έναν αμυντικό της Φλαμένγκο και πραγματοποίησε ένα… flying tackle, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να ξαφνιάζεται, να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει στο χορτάρι. Ο διαιτητής, βλέποντας το απρόσμενο περιστατικό, αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά την αναμέτρηση μέχρι να απομακρυνθεί ο «εισβολέας».

Ο παπαγάλος, ωστόσο, δεν είχε σκοπό να εγκαταλείψει εύκολα το γήπεδο. Αφού προκάλεσε αναστάτωση και προσπάθησε να πλησιάσει και άλλους ποδοσφαιριστές, τελικά απομακρύνθηκε από τον αγωνιστικό χώρο. Όμως, περίπου 15 λεπτά αργότερα επέστρεψε, αυτή τη φορά για να καθίσει στο χορτάρι και να προκαλέσει νέα καθυστέρηση.

Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral, θυμίζοντας μια άλλη απίθανη ποδοσφαιρική ιστορία από την Τουρκία στις αρχές της χρονιάς, όταν ένας γλάρος έχασε τη ζωή του έπειτα από χτύπημα σε βολέ τερματοφύλακα σε ερασιτεχνικό παιχνίδι.