Ο Ερυθρός Αστέρας θέλει να κάνει μια κίνηση που θα προκαλέσει αίσθηση στην ευρωπαϊκή αγορά και σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει στη λίστα του τον Φακούντο Καμπάτσο.

Το φετινό καλοκαίρι στην EuroLeague χαρακτηρίζεται από μεγάλες μεταγραφικές κινήσεις, με τις κορυφαίες ομάδες να ενισχύονται σημαντικά ενόψει της νέας σεζόν. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ερυθρός Αστέρας αναζητά μια προσθήκη που θα ανεβάσει επίπεδο το ρόστερ του, έχοντας πλέον στον πάγκο τον Ίμπον Ναβάρο.

Οι Σέρβοι φέρονται να εξετάζουν την περίπτωση του Αργεντινού γκαρντ, ο οποίος γνωρίζει καλά το περιβάλλον της ομάδας, αφού έχει ήδη φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα στο παρελθόν. Ο Καμπάτσο, άλλωστε, διαθέτει τεράστια εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο, έχοντας πρωταγωνιστήσει για περισσότερο από μία δεκαετία στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σύμφωνα με αναφορές από την Ισπανία, ο 33χρονος πλέι μέικερ αποτελεί τον μεγάλο στόχο του Ερυθρού Αστέρα για τη θέση του οργανωτή. Η ομάδα του Βελιγραδίου βρίσκεται σε αναζήτηση άσου μετά την αποχώρηση του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ για τον Ολυμπιακό και ο Καμπάτσο θεωρείται ένας παίκτης που ταιριάζει απόλυτα στα αγωνιστικά «θέλω» του Ναβάρο.

Την ίδια στιγμή, ο Αργεντινός βρίσκεται στη Μαδρίτη, όμως η παρουσία του στο πλάνο της Ρεάλ δεν θεωρείται απόλυτα εξασφαλισμένη, ειδικά μετά την άφιξη του Πέδρο Μαρτίνεθ και τις αλλαγές στον σχεδιασμό της ομάδας.

Ο Ερυθρός Αστέρας παρακολουθεί στενά την υπόθεση και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε επίσημη κίνηση. Μια πιθανή συμφωνία με τον Καμπάτσο θα αποτελούσε μεταγραφική υπέρβαση για τους Σέρβους και θα ενίσχυε σημαντικά τις φιλοδοξίες τους για παρουσία στα playoffs της EuroLeague.