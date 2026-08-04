Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Λιβάι Γκαρσία κινούνται με ταχύτατους ρυθμούς, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τη Σπαρτάκ Μόσχας για την απόκτηση του 28χρονου επιθετικού από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Οι «πράσινοι» έχουν θέσει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της επιθετικής τους γραμμής με τον πρώην φορ της ΑΕΚ και επιχειρούν να ολοκληρώσουν τη συμφωνία με τον ρωσικό σύλλογο, ωστόσο τις τελευταίες ώρες προέκυψε και άλλος ενδιαφερόμενος.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Ογκούζ Ορούκ, η Τσορούμ κατέθεσε επίσημη πρόταση στη Σπαρτάκ Μόσχας για τον Λιβάι Γκαρσία, εξετάζοντας την περίπτωσή του ενόψει της νέας σεζόν.

Η τουρκική ομάδα έγραψε ιστορία την περασμένη αγωνιστική περίοδο, καθώς εξασφάλισε για πρώτη φορά την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία. Η Τσορούμ τερμάτισε τέταρτη στη First League και μέσω των playoffs πήρε το εισιτήριο για τη Super Lig, με στόχο πλέον να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στο κορυφαίο επίπεδο.

Για αυτόν τον λόγο έχει κινηθεί δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες από δέκα προσθήκες, ενώ ο Λιβάι Γκαρσία βρίσκεται στη λίστα των επιλογών της για την επίθεση.

Πάντως, όπως αναφέρεται από την Τουρκία, ο διεθνής επιθετικός αποτελεί εναλλακτική επιλογή για την Τσορούμ, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η συμφωνία με άλλον φορ από τη Σαουδική Αραβία.

Την περσινή σεζόν ο Λιβάι Γκαρσία κατέγραψε 33 συμμετοχές με τη φανέλα της Σπαρτάκ Μόσχας σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας επτά γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ. Ο Παναθηναϊκός, πάντως, παραμένει στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και συνεχίζει τις επαφές για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.