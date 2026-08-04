Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με τη Ναϊμέγκεν στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League έμεινε ο Μεχντί Ταρέμι, με τον Ιρανό επιθετικό να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μεταγραφικών σεναρίων.

Ο 34χρονος φορ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ιράν στο Μουντιάλ και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» στις 19 Ιουλίου, ξεκινώντας προπονήσεις μία ημέρα αργότερα. Ωστόσο, το σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι τα πρώτα επίσημα παιχνίδια δεν κρίθηκε αρκετό από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ώστε να συμπεριληφθεί στα πλάνα του για τα ματς με τη Ναϊμέγκεν.

Έτσι, ο Ολυμπιακός θα στηριχθεί επιθετικά στους Ελ Κααμπί και Ζότα, την ώρα που τα σενάρια για το μέλλον του Ταρέμι συνεχίζονται.

Το προηγούμενο διάστημα η Βάσκο ντα Γκάμα είχε εμφανιστεί ως ενδιαφερόμενη για την απόκτησή του, όμως ο ίδιος ο Ιρανός φέρεται να μην ήταν θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησης στη Βραζιλία.

Νεότερες πληροφορίες από το Ιράν, πάντως, κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Λιλ. Σύμφωνα με τηλεοπτικό σταθμό της χώρας, ο γαλλικός σύλλογος παρακολουθεί την περίπτωση του έμπειρου επιθετικού και έχει ήδη εξετάσει τις διαθέσιμες επιλογές.

Όπως αναφέρεται στα σχετικά δημοσιεύματα, ο αρχηγός της Εθνικής Ιράν επιθυμεί να βρίσκεται σε ομάδα όπου θα έχει ενεργό ρόλο και περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ενώ ο ανταγωνισμός που υπάρχει στον Ολυμπιακό για τη θέση του βασικού επιθετικού φαίνεται πως έχει ανοίξει τη συζήτηση για πιθανή αποχώρησή του.

Η Λιλ, η οποία την περσινή σεζόν ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα Γαλλίας στην τρίτη θέση και θα συμμετάσχει στο Champions League, εξετάζει την αγορά επιθετικού και ο Ταρέμι φέρεται να βρίσκεται στη λίστα της. Προς το παρόν, πάντως, πρόκειται για σενάριο ενδιαφέροντος και όχι για προχωρημένη συμφωνία.