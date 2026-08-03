Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε την πρώτη του ξεχωριστή εμφάνιση ως ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ, συνδυάζοντας την επίσημη παρουσίασή του με μια έντονη ελληνική πινελιά.

Ο 19χρονος διεθνής άσος, που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Βεστφαλούς έως το καλοκαίρι του 2031, συμμετείχε σε μια πρωτότυπη εκδήλωση που διοργάνωσε ο γερμανικός σύλλογος για να τον γνωρίσει καλύτερα το κοινό της ομάδας.

Η Ντόρτμουντ επέλεξε να παρουσιάσει το νέο της μεταγραφικό απόκτημα σε ένα ελληνικό εστιατόριο με την ονομασία «Olympia Grill», δίνοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην εκδήλωση. Εκεί, ο νεαρός μέσος φόρεσε για λίγο τον ρόλο του οικοδεσπότη και μοίρασε γύρο στους φιλάθλους που βρέθηκαν στον χώρο, χαρίζοντας χαμόγελα και κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Με αυτόν τον ευρηματικό τρόπο, οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ θέλησαν να συνδέσουν την ελληνική καταγωγή του Καρέτσα με το νέο του ξεκίνημα στη Γερμανία, ενώ ο ίδιος έδειξε από την πρώτη στιγμή άνετος και πρόθυμος να έρθει πιο κοντά στους οπαδούς της νέας του ομάδας.

Η ιδιαίτερη παρουσίαση έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους φίλους της Ντόρτμουντ να γνωρίζουν τον νεαρό Έλληνα όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά και μέσα από μια γεύση… Ελλάδας.