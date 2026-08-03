Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, έχει διαμορφωθεί ισχυρό μέτωπο απέναντι στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, με στόχο την απομάκρυνσή του από την ηγεσία της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Όπως αναφέρεται, οι επικεφαλής της UEFA, της Concacaf και της Ασιατικής Συνομοσπονδίας (AFC) εξετάζουν συντονισμένες κινήσεις προκειμένου να ασκήσουν πίεση στον Ινφαντίνο, εφόσον επιμείνει να διεκδικήσει νέα θητεία στις εκλογές του Μαρτίου.

Μεταξύ των σεναρίων που βρίσκονται στο τραπέζι είναι ένα οργανωμένο «μποϊκοτάζ διακυβέρνησης», με τις συνομοσπονδίες να απέχουν από συνεδριάσεις του Συμβουλίου και των επιτροπών της FIFA, αλλά και να αρνούνται να επικυρώνουν αποφάσεις της. Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, εξετάζεται ακόμη και η δημιουργία νέων διεθνών διοργανώσεων εκτός FIFA, εφόσον δεν υπάρξουν αλλαγές στην ηγεσία της.

Η ένταση κορυφώθηκε μετά την αποκάλυψη του σχεδίου της FIFA για τη δημιουργία της εταιρείας FIFA Forward Enterprises, μέσω της οποίας θα παραχωρούνταν ποσοστό των εμπορικών δικαιωμάτων των διοργανώσεών της σε ιδιώτες επενδυτές. Το συγκεκριμένο σχέδιο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, οδηγώντας αρκετές εθνικές ομοσπονδίες να αποσύρουν τη στήριξή τους προς τον Ινφαντίνο.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) και η Ουαλική Ομοσπονδία (FAW), η οποία ανακοίνωσε επίσημα ότι δεν στηρίζει πλέον την υποψηφιότητά του για τη θητεία 2027-2031, επικαλούμενη σοβαρές ανησυχίες για τη διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και τη λήψη αποφάσεων στη FIFA.

Την ίδια στιγμή, η UEFA απέστειλε επίσημη νομική προειδοποίηση προς τη FIFA, γνωστοποιώντας ότι εξετάζει το ενδεχόμενο δικαστικών και διαιτητικών ενεργειών. Στην επιστολή ζητείται η διατήρηση όλων των εγγράφων και των ηλεκτρονικών αρχείων που σχετίζονται με το σχέδιο της FIFA Forward Enterprises, ενώ κατονομάζονται κορυφαία στελέχη της ομοσπονδίας, μεταξύ των οποίων ο Τζιάνι Ινφαντίνο, ο γενικός γραμματέας Ματίας Γκράφστρεμ και ο Αρσέν Βενγκέρ.

Παρά τις πιέσεις, ο Βενγκέρ φέρεται να έχει ξεκαθαρίσει σε στενούς συνεργάτες του ότι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από τη FIFA, θεωρώντας πως το έργο του για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα των ακαδημιών παραμένει σημαντικό. Οι επόμενοι μήνες αναμένονται κρίσιμοι, με το μέλλον της διοίκησης της FIFA να βρίσκεται πλέον υπό αμφισβήτηση.