Ο ΠΑΟΚ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ. Σε περίπτωση αποκλεισμού ο «δικέφαλος του Βορρά» θα συνεχίσει στα Play offs του Conference League.

Εκεί ο ΠΑΟΚ θα τεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του αγώνα Μπραν – Απόλλων Λεμεσού για την είσοδό του στη League Phase του Conference League.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Τούμπα στις 20 Αυγούστου με την ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για τις 27 του ίδιου μήνα, εκτός έδρας.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των play offs στο Conference League:

Τουν ή Βίκινγκουρ – Μπόρατς ή Βίτεμπσκ

Σάμροκ Ρόβερ ή Εγνάτια – Κουόπιο ή Κραϊόβα

Τρε Φιόρι ή Ντρίτα – Φλόρα Ταλίν ή Ίντερ Ντε Εσκάλδες

Λεχ Πόζναν ή Κλάσβικ – Ρίγκα ή Γκιόρ

Λίνκολν ή Ομόνοια – Λάρνε ή Ιμπέρια Τιφλίδας

Ελσίνκι ή Μάδεργουελ – Φράιμπουργκ

Φερεντσβάρος ή Γκόρνικ Ζάμπρε – Μονακό

Ίντερ Τούκου ή Βαντούζ – Ντέμπρετσεν ή Κοπεγχάγη

Μπενφίκα ή Χαρτς – Πάιντε ή Ραπίντ

Κλουζ ή Τρόμσο – Μπράιτον

Ζαλγκίρις ή Χάιντουκ – Ρακόφ ή Χάμαρμπι

Παναθηναϊκός ή ΤΣΣΚΑ 1948 – Χράντετς Κράλοβε ή Μπεσίκτας

Γκέτεμπουργκ ή Γκεντ – Χιμπέρνιαν ή Σκεντίγια

ΠΑΟΚ ή Άντερλεχτ – Μπραν ή Απόλλων Λεμεσού

Αταλάντα – Χάποελ Τελ Αβίβ ή Κατοβίτσε

Μποχέμιανς ή Μίτιλαντ – Ριέκα ή Λιβς

Γιαγκελόνια ή Ρέιντζερς – Γιάμπλονετς ή RFS

Βαλούρ ή Νόρτζελαντ – Σέριφ Τιρασπόλ ή Σεντ Γκάλεν

Άουντα ή Ντινάμι Σίτι – Πάφος ή Ζάλτσμπουργκ

Νόα ή Σίον – Άγιαξ ή Σέλμπουρν

Μπράγκα ή Ντινάμο Μινσκ – Μπεϊτάρ ή Αούστρια Βιέννης

Τβέντε ή DAC 1904 – Ντιναμό Κιέβου ή Καράμπαγκ

Χετάφε – Παρτιζάν ή Τόμπολ

Λουγκάνο ή Ρούναβικ – Μακάμπι Τελ Αβίβ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας