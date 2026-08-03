Το ζευγάρι που θα βρει απέναντι του στα play offs αν περάσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, έμαθε ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι», αν προκριθούν τότε για να βρεθούν στην League Phase της διοργάνωσης θα πρέπει να ξεπεράσουν το εμπόδιο της ηττημένης από τον αγώνα της Χράντετς Κράλοβε με την Μπεσίκτας.

Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 27 Αυγούστου, εκτός έδρας.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των play offs στο Conference League:

Τουν ή Βίκινγκουρ – Μπόρατς ή Βίτεμπσκ

Σάμροκ Ρόβερ ή Εγνάτια – Κουόπιο ή Κραϊόβα

Τρε Φιόρι ή Ντρίτα – Φλόρα Ταλίν ή Ίντερ Ντε Εσκάλδες

Λεχ Πόζναν ή Κλάσβικ – Ρίγκα ή Γκιόρ

Λίνκολν ή Ομόνοια – Λάρνε ή Ιμπέρια Τιφλίδας

Ελσίνκι ή Μάδεργουελ – Φράιμπουργκ

Φερεντσβάρος ή Γκόρνικ Ζάμπρε – Μονακό

Ίντερ Τούκου ή Βαντούζ – Ντέμπρετσεν ή Κοπενχάγη

Μπενφίκα ή Χαρτς – Πάιντε ή Ραπίντ

Κλουζ ή Τρόμσο – Μπράιτον

Ζαλγκίρις ή Χάιντουκ – Ρακόφ ή Χάμαρμπι

Παναθηναϊκός ή ΤΣΣΚΑ 1948 – Χράντετς Κράλοβε ή Μπεσίκτας

Γκέτεμπουργκ ή Γκεντ – Χιμπέρνιαν ή Σκεντίγια

ΠΑΟΚ ή Άντερλεχτ – Μπραν ή Απόλλων Λεμεσού

Αταλάντα – Χάποελ Τελ Αβίβ ή Κατοβίτσε

Μποχέμιανς ή Μίτιλαντ – Ριέκα ή Λιβς

Γιαγκελόνια ή Ρέιντζερς – Γιάμπλονετς ή RFS

Βαλούρ ή Νόρτζελαντ – Σέριφ Τιρασπόλ ή Σεντ Γκάλεν

Άουντα ή Ντινάμι Σίτι – Πάφος ή Ζάλτσμπουργκ

Νόα ή Σίον – Άγιαξ ή Σέλμπουρν

Μπράγκα ή Ντινάμο Μινσκ – Μπεϊτάρ ή Αούστρια Βιέννης

Τβέντε ή DAC 1904 – Ντιναμό Κιέβου ή Καράμπαγκ

Χετάφε – Παρτιζάν ή Τόμπολ

Λουγκάνο ή Ρούναβικ – Μακάμπι Τελ Αβίβ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας