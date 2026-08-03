Το ζευγάρι που θα βρει απέναντι του στα play offs αν περάσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, έμαθε ο Παναθηναϊκός.
Οι «πράσινοι», αν προκριθούν τότε για να βρεθούν στην League Phase της διοργάνωσης θα πρέπει να ξεπεράσουν το εμπόδιο της ηττημένης από τον αγώνα της Χράντετς Κράλοβε με την Μπεσίκτας.
Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 27 Αυγούστου, εκτός έδρας.
Αναλυτικά τα ζευγάρια των play offs στο Conference League:
Τουν ή Βίκινγκουρ – Μπόρατς ή Βίτεμπσκ
Σάμροκ Ρόβερ ή Εγνάτια – Κουόπιο ή Κραϊόβα
Τρε Φιόρι ή Ντρίτα – Φλόρα Ταλίν ή Ίντερ Ντε Εσκάλδες
Λεχ Πόζναν ή Κλάσβικ – Ρίγκα ή Γκιόρ
Λίνκολν ή Ομόνοια – Λάρνε ή Ιμπέρια Τιφλίδας
Ελσίνκι ή Μάδεργουελ – Φράιμπουργκ
Φερεντσβάρος ή Γκόρνικ Ζάμπρε – Μονακό
Ίντερ Τούκου ή Βαντούζ – Ντέμπρετσεν ή Κοπενχάγη
Μπενφίκα ή Χαρτς – Πάιντε ή Ραπίντ
Κλουζ ή Τρόμσο – Μπράιτον
Ζαλγκίρις ή Χάιντουκ – Ρακόφ ή Χάμαρμπι
Παναθηναϊκός ή ΤΣΣΚΑ 1948 – Χράντετς Κράλοβε ή Μπεσίκτας
Γκέτεμπουργκ ή Γκεντ – Χιμπέρνιαν ή Σκεντίγια
ΠΑΟΚ ή Άντερλεχτ – Μπραν ή Απόλλων Λεμεσού
Αταλάντα – Χάποελ Τελ Αβίβ ή Κατοβίτσε
Μποχέμιανς ή Μίτιλαντ – Ριέκα ή Λιβς
Γιαγκελόνια ή Ρέιντζερς – Γιάμπλονετς ή RFS
Βαλούρ ή Νόρτζελαντ – Σέριφ Τιρασπόλ ή Σεντ Γκάλεν
Άουντα ή Ντινάμι Σίτι – Πάφος ή Ζάλτσμπουργκ
Νόα ή Σίον – Άγιαξ ή Σέλμπουρν
Μπράγκα ή Ντινάμο Μινσκ – Μπεϊτάρ ή Αούστρια Βιέννης
Τβέντε ή DAC 1904 – Ντιναμό Κιέβου ή Καράμπαγκ
Χετάφε – Παρτιζάν ή Τόμπολ
Λουγκάνο ή Ρούναβικ – Μακάμπι Τελ Αβίβ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας