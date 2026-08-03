Ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει ή την Μακάμπι Τελ Αβίβ ή την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα play offs του Europa League, με το πρώτο ματς να γίνεται στο Ηράκλειο στις 20 Αυγούστου και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στις 27 Αυγούστου, εκτός έδρας.

Η Μακάμπι ιδρύθηκε το 1906, έχει χρώματα το κίτρινο και το μπλε και έδρα της είναι το «Μπλούμφιλντ» χωρητικότητας 29.400 θεατών, ωστόσο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης θα παίξει με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Μπατούμι της Γεωργίας.

Έχει κατακτήσει 26 φορές το πρωτάθλημα Ισραήλ και 25 to Κύπελλo. Προπονητής της ομάδας είναι από τον Φεβρουάριο ο Σκωτσέζος Κένι Μίλερ.

Στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League απέκλεισε με δύο νίκες (1-0 και 0-5) την Σερίφ Τίρασπολ από την Μολδαβία.

Από την πλευρά της η ΤΣΣΚΑ Σόφιας ιδρύθηκε το 1948, χρώματα είναι το κόκκινο και το άσπρο και έχει έδρα το «Βασίλ Λέφσκι» χωρητικότητας 43.320 θεατών.

Έχει κατακτήσει 31 πρωταθλήματα Βουλγαρίας και 22 Κύπελλα. Προπονητής της ομάδας είναι ο Χρίστο Γιάνεφ.

Στον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League απέκλεισε την Ιρλανδική Ντέρι Σίτι με δύο νίκες (3-2, 1-2) και στον δεύτερο προκριματικό γύρο την Καραμπάγκ από το Αζερμπαϊτζάν στα πέναλτι μετά από δύο λευκές ισοπαλίες.