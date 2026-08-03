Ο Ολυμπιακός αν αποκλείσει τη Ναϊμέγκεν, στον 3ο προκριματικό του Champions League, τότε στα play offs θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ–Μπόντο/Γκλιμτ με το πρώτο ματς στις 18 ή 19 Αυγούστου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και τη ρεβάνς μια εβδομάδα μετά, είτε στο Βέλγιο, είτε στη Νορβηγία.

Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ιδρύθηκε το 1897, έχει χρώματα το κίτρινο και το μπλε και έδρα της είναι το «Ζοσέφ Μαριάν» των Βρυξελλών χωρητικότητας 9.400 θεατών.

Έχει κατακτήσει 12 φορές το πρωτάθλημα Βελγίου, 4 φορές το Κύπελλο, ενώ πρόσφατα κατέκτησε το Σουπερ Καπ επικρατώντας στα πέναλτι της Μπριζ.

Προπονητής της είναι από το 2025 είναι ο 38χρονος Βέλγος Νταβίντ Ουμπέρ, ενώ στο ρόστερ της ξεχωρίζει ο Ισραηλινός Ανάν Καλαϊλί, ο Καναδός Ντέιβιντ Πρόμις και ο Αργεντινός Κέβιν ΜακΆλιστερ.

Από την άλλη η Μπόντο/Γκλιμτ ιδρύθηκε το 1909, έχει χρώματά το κίτρινο και το μαύρο και έχει έδρα της το «Ασπμίρα» χωρητικότητας 8.270 θεατών με τεχνητό χλοοτάπητα.

Προπονητής της είναι από το 2018 ο Νορβηγός Κιέτιλ Κνούτσεν. Έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα Νορβηγίας με τελευταίο το 2024, ενώ το 2025 έφτασε ως τα ημιτελικά του Europa League αποκλείοντας στους «16» τον Ολυμπιακό.

Στο πρωτάθλημα Νορβηγίας το οποίο έχει ξεκινήσει μετά από 16 αγώνες είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας έναν βαθμό πάνω από τη Βίκινγκ.